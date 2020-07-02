Утром 2 июля завершилось заседание в Госсовете по статусу Айя-Софии, которое продлилось около 30 минут. Прокурор высшего административного суда страны заявил, что на данный момент вопрос находится на усмотрении президента, поскольку для отмены положения о музее требуется обратное решение кабинета министров. Окончательная точка в деле будет поставлена в течение максимум 15 дней.

Ранее МИД Турции подверг критике выступление госсекретаря США Майка Помпео, призвавшего «власти Турции оставить собор Святой Софии музеем».

«Мы удивлены заявлением Государственного департамента США по поводу Айя-Софии», - отметил официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксой.

В заявлении Помпео отмечалось, что сохранение Айя-Софии музеем «продемонстрирует готовность Турции уважать традиции, связанные с религией, и многоликую историю турецкого государства». «Необходимо, чтобы все имели доступ в собор», - сказал он.

По мнению Помпео, изменение статуса Айя-Софии преуменьшит ее возможности «служить человечеству в качестве столь необходимого моста между людьми различных религиозных традиций и культуры».

В ответ Хами Аксой заметил, что Турция защищает все свои культурные ценности, включая Айя-Софию, без какой-либо дискриминации и в рамках традиций толерантности. Представитель МИД также добавил, что любой вопрос, касающийся Айя-Софии, является «внутренним делом и частью суверенных прав Турции».

В 1453 году после завоевания Константинополя султаном Фатихом Мехметом собор Святой Софии стал мечетью. В 1935 году, по решению властей Турецкой Республики, Айя-София приобрела статус музея.