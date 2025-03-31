В Международном Комитете Красного Креста (МККК) заявили о шоке и скорби после гибели 14 сотрудников гуманитарных организаций в Рафахе на юге Газы.

Среди погибших — 8 сотрудников Палестинского Общества Красного Полумесяца, 5 работников гражданской обороны и 1 представитель ООН.

«Эти сотрудники и добровольцы рисковали своими жизнями ради помощи другим. Мы глубоко опечалены и выражаем соболезнования их семьям, близким и коллегам», — говорится в заявлении МККК.

23 марта Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что четыре машины скорой помощи с экипажами, направленные к месту атаки в Рафахе, были заблокированы израильской армией. Некоторые медики получили ранения.

В тот же день Управление гражданской обороны Газы заявило, что потеряло связь с командами, отправленными на помощь Красному Полумесяцу.

25 марта медиа-офис правительства Газы сообщил, что Израиль задержал 15 сотрудников скорой помощи и гражданской обороны.

28 марта Управление гражданской обороны заявило, что найдено тело сотрудника Анвара Абдельхамида аль-Аттара. Тело было изувечено.

Накануне Красный Полумесяц заявил, что в результате совместной работы с OCHA, МККК и гражданской обороной были найдены тела 14 погибших: 8 сотрудников скорой помощи, 5 спасателей и один представитель ООН.

Поисковые работы продолжаются. Один медик до сих пор числится пропавшим без вести.