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Бюджет РФ потерял из-за пандемии более 1 трлн рублей
Основной причиной Минфин РФ называет снижение экономической активности в результате антикоронавирусных мер
Бюджет РФ потерял из-за пандемии более 1 трлн рублей
Бюджет РФ потерял из-за пандемии более 1 трлн рублей / Others
3 июля 2020 г.

Министерство финансов РФ оценило потери казны от введенного на фоне распространения коронавируса карантина более чем в 1 триллион рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя главы ведомства Владимира Колычева.

Колычев уточнил, что основной причиной является снижение экономической активности в результате антикоронавирусных мер. При этом, по его словам, при расчете потерь бюджета не учитывались отсрочки по выплате налогам бизнесу и поступления от сделки по Сбербанку с ЦБ РФ.

Замглавы Минфина также отметил, что к концу года ожидается дефицит бюджета в размере 5 триллионов рублей. Окончательный его размер будет зависеть от итогов антикризисного плана, стоимость которого Колычев оценил в 4,4 триллиона рублей.

Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита будет направлено 250-300 миллиардов рублей, при условии, что средняя цена на нефть по итогам года составит 39 долларов за баррель нефти Urals, добавил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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