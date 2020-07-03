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Звезда футбола Месси планирует уйти из «Барселоны»
Капитан «Барсы» собирается покинуть команду, в составе которой играл с 2004 года, из-за конфликта с руководством и последних неудач на футбольном поле
Звезда футбола Месси планирует уйти из «Барселоны»
Звезда футбола Месси планирует уйти из «Барселоны» / Others
3 июля 2020 г.

Легенда футбола и капитан «Барселоны» Лионель Месси планирует покинуть клуб к 2021 году, передает «Лента.Ру» со ссылкой на радио Cadena Ser.

Как отмечается, 33-летний нападающий легендарной каталонской команды устал от обстановки, которая в ней царит, в частности, от постоянных утечек информации о внутренних делах. Кроме того, последние поражения «барселонцев» также послужили причиной тому, что аргентинец задумался о переменах, несмотря на то, что изначально с руководством велись переговоры о продлении контракта.

В феврале сообщалось, что у Месси возник конфликт с руководством «Барселоны». СМИ утверждали, что футболист недоволен атмосферой в клубе и рассматривает вариант ухода.

Аргентинец выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с командой он 10 раз становился чемпионом Испании, 6 раз - обладателем Кубка Испании и 4 раза - победителем Лиги чемпионов. Кроме того, Месси 5 раз получал «Золотой мяч» - награду, вручаемую каждый год футболисту, который признается лучшим в Европе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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