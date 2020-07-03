Россия, бюджет которой, как и курс национальной валюты, зависит от нефтегазовых доходов, в июле сократит морской экспорт своего основного сорта нефти Urals до 3,8 миллиона тонн. Это минимальный объем с 1999 года, времени прихода к власти Владимира Путина в качестве премьер-министра.

Падение экспортных объемов делает избыточной мощность огромной экспортной инфраструктуры, построенной Россией за прошедшие 20 лет. Так, два новых нефтепровода в направлении российских портов на Балтике - в Приморск и Усть-Лугу - показывали максимальную мощность в 6,9 миллиона тонн в месяц, что почти вдвое превышает весь запланированный на июль морской экспорт Urals и в три раза - план экспорта на Балтике. Черноморский Новороссийск в июле будет загружен нефтью меньше, чем наполовину.

Еще один построенный во времена растущего экспорта нефтепровод - Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) мощностью 80 миллионов тонн в год - также частично потерял загрузку из-за действия пакта ОПЕК+.

Напротив, отгрузки легкой нефти из США в Европу достигли исторического максимума в марте 2020 года, превысив 4 миллиона тонн, согласно данным Refinitiv Eikon. В июне поставки топлива в ЕС сократились примерно до 3 миллионов тонн, но остаются значительными, хотя добыча нефти в Соединенных Штатах с марта упала на 2,1 миллиона баррелей в сутки до 11 миллионов баррелей в сутки, по данным EIA.

Нефтедобыча на севере Европы, которая стагнировала в последние десятилетия, показала рост за счет запуска в конце 2019 года Норвегией нового гигантского месторождения Johan Sverdrup. Летом 2020 года добыча норвежкой нефти должна вырасти до 440 тысяч баррелей в сутки и достигнуть 660 тысяч баррелей в сутки после 2022 года.

Участники пакта ОПЕК+ - Россия вместе с членами Организации нефтеэкспортеров во главе с Саудовской Аравией - вынуждены были принять новые, более жесткие, обязательства в апреле 2020, после того как предыдущая сделка, действовавшая с 2016 года, распалась в марте 2020-го. Тогда Россия выступила против дополнительного сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+, что развалило сделку, в то время как мировой спрос на сырье уже был подорван эпидемией коронавируса.

Реакция рынка не заставила себя ждать: цены на нефть потеряли треть стоимости 9 марта, зафиксировав максимальное однодневное падение со времен войны в Персидском заливе в 1991 году.

Через месяц после начала «нефтяной войны» катастрофически упавшие цены вынудили участников ОПЕК+ вернуться за стол переговоров и согласовать план сокращения глобальной нефтедобычи на 23% с мая.

В рамках пакта Москва взяла на себя обязательства сократить добычу с мая на 2,5 миллиона баррелей в сутки от уровня 11 миллионов баррелей в сутки, отбросив нефтедобычу на 17 лет назад. При этом президент США Дональд Трамп не только не выразил готовности оказать поддержку сделке, но и пригрозил Саудовской Аравии санкциями и пошлинами на нефть королевства, если Эр-Рияд не сократит добычу в достаточной степени, чтобы помочь американской нефтяной промышленности.

Котировки основного российского экспортного сорта нефти Urals за последние недели заметно укрепились к североморскому эталону Brent за счет резкого падения экспорта, но высокие премии и дефицит предложения уже начали отпугивать покупателей, говорят трейдеры. Кроме того, они отмечают, что морские партии Urals просто трудно найти на рынке, что затрудняет планирование переработки. В связи с этим рассматриваются альтернативные варианты.