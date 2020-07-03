За последние 20 лет российские власти никому не предоставили политического убежища, а количество тех, кто сумел добиться статуса беженца, резко сократилось, сообщает «Независимая газета» со ссылкой на доклад общественной благотворительной организации «Гражданское содействие».

Например, в 2019 году беженцами в России стали всего 23 человека. Уменьшилось и число граждан Украины, которым разрешили прибытие в РФ по экстраординарным причинам. Политического убежища в России не удалось получить вообще никому.

Правозащитники считают, что российский институт убежища работает «из рук вон плохо», а миграционная служба превратилась в «репрессивный орган». В прошлом году, как отмечают эксперты «Гражданского содействия», Россия приютила лишь 0,2% от общего количества беженцев в мире. При этом пребывание в стране даже такого маленького числа приехавших осложнятся в бюрократическом плане. Подразделения миграционной службы РФ, согласно данным отчета, не хотят предоставлять беженцам убежища, ссылаясь на различные причины - «...от недоступности информации о том, как правильно подать документы, до прямого отказа их принимать». Были даже зафиксированы случаи, когда работники профильных служб принимали документы, но в опросном листе отмечался факт подачи заявления о предоставлении временного убежища вместо статуса постоянного беженца.

Жители Украины, которые с 2014 года убегают от военных действий и политических конфликтов у себя в стране, не стали исключением. Найти приют в России из них смогли только 4%. «В 2015 году чиновники уже почти не допускали заявителей из Украины к этой процедуре, отчего число ходатайств упало в 20 раз – и с тех пор беспрерывно падает», – отмечается в докладе «Гражданского содействия».

По мнению правозащитников, в стране имеется негласная установка об отказе, и именно это является «главной причиной трагической ситуации с правами беженцев в России». Статистика, приведенная в докладе, указывает, что за 2019 год из 397 человек, которые попросили убежище в России, только 23 человека его получили. Всего беженцев на территории РФ сейчас менее 500 человек. Из них 252 – выходцы из Афганистана, 119 - украинцы и 27 – граждане Грузии.

Эксперты с тревогой отмечают, что за 23 года число людей, получивших статус беженца в России, действительно сильно упало - «с 240 тысяч человек на конец 1997 года, то есть в 493 раза». При этом, в докладе упоминается факт наличия в законодательстве РФ особого статуса «политическое убежище», которое, по словам «Гражданского содействия», существует только условно.

В докладе также утверждается, что сократилось и число получивших временное убежище. Правозащитники связывают это с тем, что «распространенной практикой миграционной службы является отказ в продлении этого статуса без какой-либо уважительной причины».

На конец 2019 года на учете МВД России состояло около 41,9 тысяч граждан, получивших временное убежище, из которых около 96% - украинцы, а остальные - выходцы из Сирии, Афганистана и Грузии. Согласно данным, количество граждан Украины, имеющих такой статус, к 2019 году уменьшилось почти в восемь раз по сравнению с 2015 годом. В то же время представители "Гражданского содействия" отмечают, что резкое сокращение связано с тем, что многие украинцы уже имеют российское гражданство.