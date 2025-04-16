ВОЙНА В ГАЗЕ
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ЕС осудил «чрезмерные» действия Израиля
Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что военная операция в Газе вышла за рамки пропорциональной самообороны
ЕС осудил «чрезмерные» действия Израиля
Кая Каллас / Reuters
16 апреля 2025 г.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что действия Израиля в Газе выходят за рамки пропорциональной самообороны.

«Военные действия должны быть пропорциональными», — подчеркнула Каллас на пресс-конференции, повторив позицию, высказанную ею во время визита в Израиль в прошлом месяце.

47-летняя Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, недавно сменила на посту Жозепа Борреля, объявленного Израилем персоной нон грата из-за его критической позиции во время войны в Газе.

В марте на пресс-конференции в Израиле Каллас подтвердила право Израиля на самооборону, но подчеркнула важность соблюдения пропорциональности в военных ответах. В интервью изданиям Ynet и Yedioth Ahronoth она также заявила, что ЕС выступает против предложения президента США Дональда Трампа о переселении жителей Газы.

Каллас приветствовала египетскую инициативу по прекращению огня и восстановлению, но отметила необходимость прояснения нескольких ключевых моментов.

«Первый вопрос — финансирование. Страны Персидского залива должны вносить больший вклад, поскольку сейчас ЕС предоставляет основную часть помощи палестинцам», — сказала она.

«Второй — управление Газой, которое должно быть согласовано с Израилем. ХАМАС не должен играть никакой роли в управлении Газой, поскольку представляет угрозу безопасности для Израиля. Третий — безопасность», - заявила она.

Несмотря на эти проблемы, Каллас назвала арабское предложение «хорошей основой для диалога и прогресса».

С октября 2023 года в результате жестокого израильского наступления в Газе погибло не менее 51 000 палестинцев, большинство из которых — женщины и дети. В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Кроме того, Израиль сталкивается с обвинением в геноциде в Международном суде ООН за свою войну в эксклаве.

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