Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что действия Израиля в Газе выходят за рамки пропорциональной самообороны.

«Военные действия должны быть пропорциональными», — подчеркнула Каллас на пресс-конференции, повторив позицию, высказанную ею во время визита в Израиль в прошлом месяце.

47-летняя Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, недавно сменила на посту Жозепа Борреля, объявленного Израилем персоной нон грата из-за его критической позиции во время войны в Газе.

В марте на пресс-конференции в Израиле Каллас подтвердила право Израиля на самооборону, но подчеркнула важность соблюдения пропорциональности в военных ответах. В интервью изданиям Ynet и Yedioth Ahronoth она также заявила, что ЕС выступает против предложения президента США Дональда Трампа о переселении жителей Газы.

Каллас приветствовала египетскую инициативу по прекращению огня и восстановлению, но отметила необходимость прояснения нескольких ключевых моментов.

«Первый вопрос — финансирование. Страны Персидского залива должны вносить больший вклад, поскольку сейчас ЕС предоставляет основную часть помощи палестинцам», — сказала она.

«Второй — управление Газой, которое должно быть согласовано с Израилем. ХАМАС не должен играть никакой роли в управлении Газой, поскольку представляет угрозу безопасности для Израиля. Третий — безопасность», - заявила она.

Несмотря на эти проблемы, Каллас назвала арабское предложение «хорошей основой для диалога и прогресса».

С октября 2023 года в результате жестокого израильского наступления в Газе погибло не менее 51 000 палестинцев, большинство из которых — женщины и дети. В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Кроме того, Израиль сталкивается с обвинением в геноциде в Международном суде ООН за свою войну в эксклаве.