Власти Казахстана приняли решение о повторном введении карантина с 5 июля из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19, передает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Ограничительные меры будут действовать две недели с возможным продлением, либо ужесточением, сообщил глава правительства Аскар Мамин.

Вводится запрет на массовые мероприятия, включая семейные и памятные. Прогулки по улицам, паркам и скверам будут разрешены в составе не более трех человек, при этом люди старше 65 лет должны оставаться дома. На индивидуальные тренировки на открытом воздухе запрет не распространяется.

Будут закрыты салоны красоты, парикмахерские, спортзалы и фитнес-центры, бассейны и аквапарки, крытые рынки, пляжи, музеи и выставки, развлекательные центры, детские сады, кинотеатры, детские оздоровительные лагеря, религиозные объекты и т. д.

Также, как сообщают официальные источники, около 80% сотрудников государственных организаций, национальных компаний и других офисов будут работать в удаленном режиме. Медицинские учреждения продолжат принимать пациентов по записи.

При этом планируется сохранить региональное и международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран и железнодорожное сообщение с некоторыми ограничениями. Пассажирское автобусное автосообщение между регионами будет приостановлено, общественный транспорт будет доступен только в определенные часы. Работу в обычном режиме продолжат аптеки, продовольственные магазины и открытые рынки.

К введению различных ограничительных мер на фоне второй волны коронавирусной инфекции могут вернуться и другие страны постсоветского пространства.

Вспышку острой пневмонии среди населения с симптомами коронавируса, в том числе со смертельными исходами, переживает Туркменистан, где до сих пор официально не зарегистрировано ни одного случая COVID-19. В столице страны на карантин закрываются больницы и госучреждения, на дистанционную работу переходят коммерческие предприятия.

Украина тоже готовится ко второй волне. Как заявлял ранее глава Минздрава страны Максим Степанов, власти могут ввести дополнительные ограничения и вернуть жесткий карантин при осложнении ситуации с количеством больных и госпитализированных из-за коронавирусного заболевания.