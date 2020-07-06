Следствие назвало участниками убийства учредителя дагестанской независимой газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова невиновных, считает его брат и совладелец издания Магди Камалов. Гендиректор компании «Свобода слова», учредитель газеты «Черновик» Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года недалеко от офиса издания в Махачкале. Как писал «Кавказский узел», в журналиста выстрелили 14 раз. Раненый Камалов скончался по дороге в травмпункт.

Газета пользуется популярность по всему Северному Кавказу и широко известна в стране в целом. «Черновик» расследовал самые сложные ситуации в регионе, вступал в прямое столкновение с силовыми ведомствами, брался за острые темы. Хаджимурад Камалов озвучивал свою позицию по проблемам противостояния религиозных общин в Дагестане, коррупции, вооруженных конфликтов и свободы СМИ. Расследование дела об убийстве журналиста завершено. Преступление переквалифицировано на посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, что предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Обвинение предъявлено Магомеду Абигасанову, Магомеду Хазамову и Мураду Шуайбову. Заказчиком преступления назван бывший зампредседателя правительства Дагестана Шамиль Исаев. Трое предполагаемых исполнителей убийства находятся под стражей. По версии следствия, организатором преступления стал житель села Согратль Гунибского района Магомед Абигасанов, который привлек Хазамова и Шуайбова. Абигасанов действовал по указанию чиновника, недовольного журналистской деятельностью Хаджимурада Камалова, предполагают следователи. Адвокат Мурада Шуайбова Асад Джабиров заявил, что его подзащитный не признает себя виновным. Издатель газеты «Черновик» Магди Камалов, со своей стороны, отметил, что редакция с самого начала добивалась переквалификации дела по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля». Однако с выводами следствия он не согласился. «Я, как брат убитого, человек, который с первого дня расследует это убийство, устанавливает причинно-следственные связи, вижу, что они невиновны. У меня есть доказательства этого, я буду представлять их в суде, какой бы он ни был. Я не хочу, чтобы за убийство моего брата сидели невиновные люди, иначе виновные никогда не будут найдены», - сказал Камалов изданию «Молодежь Дагестана». Напомним, о причастности Шамиля Исаева к убийству заявлял в свое время известный российский журналист Орхан Джемаль. В 2014 году суд в Москве удовлетворил иск бывшего вице-премьера о защите чести и достоинства к журналисту. В январе 2020 года чиновник был признан виновным в растрате и осужден на 4,5 года колонии общего режима.

4 июля Басманный суд в Москве также постановил заключить под стражу на 2 месяца бывшего зампредседателя правительства Дагестана по обвинению в содействии терроризму и посягательстве на жизнь общественного деятеля. «В суд поступило ходатайство следственных органов в отношении Исаева Шамиля об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – процитировал сегодня ТАСС пресс-секретаря суда Ирину Морозову. Ему вменяется часть 1 статьи 277 «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» (предусматривает до 20 лет лишения свободы) и статья 205.1 «Содействие террористической деятельности» (предусматривает до пожизненного лишения свободы), сообщает «Кавказский узел». Однако, как считают близкие журналиста, версия следствия сфабрикована. «Сложилась безумная ситуация, по которой четыре человека, возможно, будут сидеть более 20 лет за то, чего они не совершали. Внутри меня эмоции, в голове много фактов, доказательств. Разум подсказывает, что, синхронно и методично описывая абсурд предъявленного обвинения в убийстве моего брата, мне не хватит всех страниц газеты», - написал в своей колонке в «Черновике» Магди Камалов. Издатель приводит свои доводы относительно отсутствия мотивов у привлеченных обвинением лиц на совершение этого преступления в таком составе. «Я ответственно заявляю: к убийству Хаджимурада Камалова эти люди не имеют никакого отношения!», - заключает Камалов.