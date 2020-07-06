Власти Турции приняли безупречные меры для приема иностранных туристов, отметил в ходе рабочего визита в Анталью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Для нас главным критерием является безопасные условия для отдыха наших туристов. В Турции приняты безупречные меры для приема отдыхающих. Мне довелось убедиться в этом воочию», - сказал Кулеба, добавив, что на данный момент, по его мнению, нет никаких препятствий для посещения страны, в частности Антальи.

Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, заявил, что Турция входит в число 59 «безопасных» стран, перечень которых опубликован МИД Великобритании. «Иностранные государства объявляют Турцию безопасной страной, когда рассматриваются объективные критерии», - пояснил он.

Чавушоглу также привел в качестве примера Венгрию. «Министр иностранных дел Венгрии позвонил мне и сказал, что Турция находится в списке безопасных стран, и они не будут устанавливать 14-дневный карантин для венгерских туристов, возвращающихся из Турции», - заявил он.

В целом, глава турецкого ведомства высоко оценил состояние отношений Анкары и Киева, отметив, что «нет более естественных союзников, чем Украина и Турция». Министр выразил уверенность, что, благодаря взаимопомощи и обоюдным инвестициям, связи между двумя странами еще больше укрепятся.

В ходе переговоров Чавушоглу в очередной раз подчеркнул, что Анкара выступает в поддержку территориальной целостности Украины на «всех платформах», отметив, что Турция «не признает и никогда не признает аннексию Крыма».