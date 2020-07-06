Двое уроженцев Чечни, Сарали Ахтаев и Салман Магамадов, задержаны австрийской полицией по подозрению в убийстве 43-летнего Анзора Умарова, сообщает «Кавказ. Реалии» со ссылкой на местную прессу и представителей чеченской диаспоры в Европе.

Задержанные жили в стране более 15 лет в статусе беженцев. «47-летний Ахтаев перебрался в Европу в 2002-м году, а 37-летний Магамадов - в 2004-м. Об их какой-либо связи с чеченскими властями точной информации нет, но известно, что Магамадов работал в антитеррористическом центре в Урус-Мартане», - рассказал источник «Кавказ.Реалии».

В правоохранительных органах Австрии сообщили, что следствие считает это убийство заказным. Расследованием дела занимается земельное ведомство Нижней Австрии по защите конституции и борьбе с терроризмом. Представители чеченской диаспоры в Европе, в свою очередь, выдвигают версию, что убийство их соотечественника имеет политические мотивы.

Чеченец Анзор Умаров (настоящее имя – Мамихан Умаров), который ранее подавал прошение на предоставление политического убежища в Австрии, был убит 4 июля в городе Герасдорф около одного из торговых центров выстрелом в голову. Он вел канал на YouTube под псевдонимом «Анзор из Вены». В своем видеоблоге Умаров критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение, неоднократно оскорбляя его и его родителей с использованием нецензурных выражений и ненормативной лексики.

Известность он приобрел после интервью украинским СМИ, обнародовав аудиозапись и переписку с человеком, чей голос напоминает депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. Последний, как утверждал Умаров, предлагал ему «решить вопросы» с лидером чеченского проукраинского батальона Адамом Осмаевым, его женой Аминой Окуевой и тогдашним депутатом Верховной рады Игорем Мосийчуком с называнием цены за три убийства.

Убийство Умарова - не первый подобный случай среди оппонентов Рамзана Кадырова.

26 февраля произошло нападение на проживающего в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, который также известен резкой критикой в адрес Кадырова. Неизвестный мужчина проник в его квартиру, когда тот спал, и ударил молотком, однако Абдурахманову удалось обезвредить нападавшего и передать его местной полиции. В марте прошлого года председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявлял блогеру кровную месть.

30 января в одном из отелей во французском городе Лилль полиция нашла тело чеченского блогера Имрана Алиева, известного под псевдонимом Мансур Старый. 44-летнему отцу 8 детей было нанесено 135 ножевых ранений. Алиев вел YouTube-канал и страницу в Facebook, где, помимо прочего, публиковал видеоролики с резкой критикой главы Чечни.

23 августа 2019 года в парке Малый Тиргартен в центре Берлина был убит выстрелами в спину и голову бывший чеченский полевой командир гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Президент России Владимир Путин объявил убитого одним из организаторов взрывов в метро Москвы, без уточнения, какого именно. Позже его слова поддержал и Кадыров. Власти Германии уверены, что киллер действовал по заказу российских спецслужб.

Первым убийством оппонента Кадырова в Европе стал расстрел 13 января 2009 года в центре Вены бывшего телохранителя главы Чечни Умара Исраилова. Он называл себя «жертвой режима Кадырова» и свидетелем преступлений, к которым, по его словам, тот вместе с приближенными были причастны.