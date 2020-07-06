Турция вошла в число стран с самой развитой инфраструктурой здравоохранения, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на форуме «Здоровый туризм, безопасный город Аланья», который был организован региональной Торгово-промышленной палатой.

По словам министра, успеха удалось достичь благодаря мерам, принятым с самого начала эпидемии коронавируса.

«Цифры говорят сами за себя. Мы стали одной из самых успешных стран в борьбе с эпидемией. Сегодня мы – одна из стран мира с самой развитой инфраструктурой здравоохранения. И речь идет не только о качестве наших больниц и количестве койко-мест в них, высокой квалификации врачей и уровне медицинского оборудования. То, что мы - одна из передовых стран в этом вопросе, увидел весь мир», - сказал Чавушоглу.

Он также добавил, что Турция с нетерпением ждет туристов из России, и пообещал, что страна позаботится о здоровье всех, кто приедет на отдых.

«Безопасность туристов из России для нас важна так же, как и здоровье наших собственных граждан. Мы позаботимся о здоровье тех, кто приедет к нам. Мы готовы. Мы ждем туристов из России, как только там улучшится эпидемиологическая ситуация. Мы, как и прежде, готовы создать необходимые условия для безопасного отдыха. Мы ждем друзей и гостей из России в Анталье, Аланье и всей Турции», - отметил глава МИД.

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, в свою очередь, заявил, что работа по обеспечению безопасности и налаживанию всей необходимой туристической инфраструктуры в новых условиях проведена с начала процесса нормализации, т. е. ослабления карантинных мер, и это дало незамедлительные результаты.

«Как только стартовал период нормализации, нами ведется работа, направленная сначала на внутренний, а затем на международный туризм. В этом плане можно сказать, что в туристических центрах Турции число случаев заражения по сравнению с другими странами минимально», - подчеркнул министр.