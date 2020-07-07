КУЛЬТУРА
2 МИН ЧТЕНИЯ
До 10 лет лишения свободы дадут в Таджикистане за распространение COVID-19
Согласно новым поправкам, подписанным президентом Таджикистана, за распространение инфекционных заболеваний предусмотрено наказание от 2 до 5 лет лишения свободы. За причинение более тяжкого вреда срок вырастет до 5-10 лет
До 10 лет лишения свободы дадут в Таджикистане за распространение COVID-19
До 10 лет лишения свободы дадут в Таджикистане за распространение COVID-19 / Others
7 июля 2020 г.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон одобрил введение уголовного наказания за распространение инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на «Азия-Плюс» и Министерство юстиции страны.

Согласно введенным поправкам к статье 207 УК РТ «Нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание либо отравление людей», нарушивших ждет наказание от 2 до 5 лет лишения свободы. В случае если деяние повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, включая летальный исход, срок вырастет до 5-10 лет.

Ранее наказание за распространение инфекционных заболеваний уже было прописано в 207 статье УК Республики Таджикистан. В предыдущей версии предусматривался крупный штраф, исправительные работы или лишение свободы сроком до 2 лет.

Согласно данным Worldometers, на утро 7 июля в стране зафиксировано 6 262 случаев заражения коронавирусом, из них 53 - с летальным исходом. При этом многие эксперты считают, что количество инфицированных намного больше, чем в официальной статистике.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us