Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде, нанесенный разливом топлива, в рекордную сумму - почти 148 миллиардов рублей (примерно 2,08 миллиардов долларов), сообщает РИА Новости. Это порядка трети всей чистой прибыли «Норникеля» за прошлый год.

Большую часть этой суммы составляет вред, причиненный водным объектам, - 147 046 011 000 рублей. Загрязнение почв оценено в 738 616 500 рублей. Ведомство направило требования о добровольном возмещении ущерба в Норильско-Таймырскую энергетическую компанию, входящую в группу «Норникель».

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин считает, «беспрецедентным» вред, нанесенный экологии в результате аварии в мае с. г. «Объем ущерба водным арктическим ресурсам - беспрецедентен. Сумма ему соответствует», - отметил он.

После объявления оценки ущерба акции «Норникеля» на Московской бирже подешевели почти на 4%, его капитализация снизилась до 2,88 триллиона рублей. Один из крупнейших акционеров «Норникеля», UC Rusal назвал сумму, озвученную Росприроднадзором, «неожиданной».

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырской энергетической компании» произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива. Нефтепродукты попали на технологическую дорогу. На место разлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось более 20 тысяч тонн топлива, которое загрязнило две реки – Амбарная и Далдыкан.

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Как считают в «Норникеле», к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.

По делу арестован ряд руководителей и сотрудников ТЭЦ, в отношении мэра Норильска Рината Ахметчина открыли дело о халатности. Эксперты называют случившееся крупнейшей в Арктике экологической катастрофой и подчеркивают, что последствия данной аварии будут наблюдаться не один год.