Россия продолжает перебрасывать в Ливию наемников из числа жителей районов Сирии, подконтрольных режиму Башара Асада. За участие в боях на стороне главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара им обещали выплачивать по 1000-1500 долларов в месяц, передает агентство Anadolu.

Согласно последним данным, Москва отправила на восток Ливии 300 сирийских наемников, среди которых члены террористической организации ИГИЛ, запрещенной в ряде стран, в том числе в самой Российской Федерации.

Большинство согласившихся на участие в боях против правительственных сил Ливии составляют бойцы ополчения «Шаббиха», дислоцированные в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Кроме того, в Ливию согласились поехать боевики из подконтрольных иранскому КСИР (Корпус Стражей Исламской революции) вооруженных группировок. Среди последних много выходцев из Ирана и Ирака, но большинство составляют сирийцы.

Перед отправкой в Ливию наемники проходят специальную боевую подготовку на российской военной базе в провинции Латакия. До сегодняшнего дня Москва уже перебросила для участия в гражданской войне в североафриканской стране около 2 тысяч боевиков из различных районов Сирии.

В рядах Хафтара имеется также большое количество наемников из самой России, а также Чада и суданской группировки «Джанджавид».

Москва официально занимает нейтральную позицию в «ливийском вопросе», сохраняя дипломатические связи и с признанным международным сообществом Правительством национального согласия (ПНС), и с мятежным военачальником Халифой Хафтаром. В то же время, как следует из доклада ООН, на стороне ЛНА воюют до 1200 наемников из частной военной компании «Вагнер», за которой стоит российский бизнесмен Евгений Пригожин.

В докладе, в частности, отмечается, что российские граждане присутствуют в Ливии с 2018 года, «оказывая техническую поддержку в ремонте военных машин и участвуя в боевых операциях». Наемники ЧВК «Вагнер» работают наводчиками артиллерии, снайперами и «дают консультации в области противодействия электронному наблюдению». По данным ООН, в составе «Вагнера», кроме россиян, воюют граждане Беларуси, Молдовы, Сербии и Украины.

Ранее агентство Anadolu засняло очищенные от наемников Хафтара населенные пункты западной Ливии. На стенах ряда домов сохранились характерные надписи на русском языке. Наемники также оставили за собой книги на русском языке, продукты российского производства, что также подтверждает присутствие «вагнеровцев» в стране.

После смерти Муаммара Каддафи в Ливии сформировалось двоевластие: на западе страны базируется признанное ООН ПНС под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа, а на востоке - временный кабинет, который находится под контролем Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытался захватить Триполи. Его активно поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция. За последние 2 месяца ЛНА понесла ряд тяжелых поражений.