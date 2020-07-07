В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. В ФСБ РФ заявили, что бывший журналист газеты «Коммерсант», а ныне сотрудник корпорации по проведению комплексной реформы ракетно-космической отрасли страны, проходит по статье «Государственная измена».

Сафронов занимает должность советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с мая 2020. ФСБ России подозревает его в работе на одну из спецслужб стран НАТО. В квартире бывшего военного корреспондента проводится обыск.

Как сообщает Baza, именно после материала Сафронова в «Коммерсанте» от 17 марта 2019 года о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в полном составе из издания ушел отдел политики. The Bell же связывает задержание с другой статьей авторства журналиста также в «Коммерсанте» от 18 марта 2019 года.

Речь шла о том, что Москва подписала с Египтом контракт на покупку нескольких тяжелых истребителей Су-35. После публикации госсекретарь США Майк Помпео угрожал Каиру санкциями в случае приобретения российских самолетов. Статья была удалена с сайта, а в июне 2019 года стало известно, что «Коммерсант» могут привлечь к ответственности за разглашение сведений, составляющих гостайну.

В Кремле задержание Сафронова назвали «не связанным с журналистской деятельностью». «Роскосмос» же, со своей стороны, заявляет, что у советника главы госкорпорации не было доступа к секретной информации.