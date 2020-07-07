За время эпидемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей возросла с 38,1% до 44,6%. Одновременно увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего на доход менее 5 тысяч рублей, сообщает «РБК» со ссылкой на июньский опрос страховой компании «Росгосстрах Жизнь», проведенный совместно с научно-техническим центром «Перспектива».

Каждый пятый респондент сообщил о значительном падении доходов с начала распространения в России COVID-19, а каждый десятый - о полной потере заработка.

Россиян с самым низким доходом (менее 5 тысяч рублей в месяц) оказалось 8,1% респондентов в июне. Из них в Хабаровском крае - 30%, Забайкальском крае - 25%, Кабардино-Балкарии - 25%, Волгоградской области - 24,1% и Оренбургской области - 17,9%.

С доходом от 5 до 15 тысяч рублей в Кабардино-Балкарии живет 56,3% опрошенных, в Астраханской области - 55%, Ставропольском крае - 52,6%, Новгородской области - 42,9%.