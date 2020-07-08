Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи «с новой волной незаконных обысков и задержаний крымских татар в Крыму», говорится в сообщении ведомства страны.

Отмечается, что действия, которые «являются нормой для Украины и других демократических государств, на территории аннексированного Крыма расценивается властями России как угроза и террористическая деятельность».

По результатам обысков российскими силовиками были задержаны семь жителей Крыма. В МИД подчеркнули, что целенаправленные обыски в домах активистов мусульманской общины полуострова свидетельствуют о преследовании по религиозному признаку.

В ведомстве призвали международное сообщество «продолжать активно выступать в защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и усиливать давление на Россию с целью прекращения нарушений прав человека».

Ранее Верховная Рада Украины призвала ООН, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, ПАЧЭС, правительства и парламенты стран мира признать депортацию крымских татар геноцидом. Обращение направлено на универсальное признание геноцида и противодействие нарушению прав крымскотатарского народа, а также на привлечение внимания международного сообщества к этой проблеме.