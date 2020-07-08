Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии обвинила режим Башара Асада в преднамеренном убийстве мирных жителей Идлибской зоны деэскалации, включая медицинских работников, а также разрушении объектов здравоохранения, что является военным преступлением.

Изучив события в зоне конфликта в период с ноября 2019 по июнь 2020 года, комиссия ООН пришла к выводу, что действия ВКС России против мирного населения Сирии по своим масштабам равнозначны военным преступлениям.

В 29-страничном докладе говорится, что население Идлиба, в котором совершались подобные преступления и грубо игнорировались права человека, при этом столкнулось еще с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Жители Идлиба, в том числе женщины и дети, стали жертвами атак сил режима Башара Асада, пытавшихся захватить последние районы, неподконтрольные Дамаску. Все это привело к новым бесконечным страданиям», - отметили авторы доклада.

Режим Асада и его союзники не только подвергали ударам населенные пункты в Идлибской зоне деэскалации, но и проводили незаконные задержания местных жителей, подвергали их пыткам, совершали грабежи, вынуждали людей покидать свои дома, говорится далее в документе.

По данным ООН, за последние 8 месяцев вооруженные силы режима Асада нанесли более 50 ударов по 17 больницам и иным медицинским учреждениям, 14 школам, 9 рынкам и 12 жилым постройкам в Идлибской зоне деэскалации. Всего за три месяца свыше миллиона человек стали вынужденными переселенцами.

Комиссия также призвала Совет по правам человека ООН начать специальное расследование по данному вопросу.

В докладе также указывается, что режим Асада совместно с ВКС России за последнее время в разы увеличили число авиаударов и наземных операций с целью вернуть контроль над районами на западе провинции Алеппо и в провинции Идлиб.

В результате этих действий была разрушена гражданская инфраструктура региона, опустошены населенные пункты. Погибли сотни сирийцев, в том числе женщины и дети.

Война в Сирии началась в марте 2011 года. Мирные демонстрации постепенно переросли в вооруженное противостояние после того, как военные открыли огонь для разгона участников протестов. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона сирийцев нашли убежище за пределами страны.