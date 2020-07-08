Объем экспорта российской нефти в январе - мае 2020 года снизился на 33% в стоимостном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 33,7 миллиарда долларов, передает «ТАСС» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России.

При этом физический экспорт нефти за указанный период снизился на 3% - до 104,4 миллиона тонн.

В мае доходы от экспорта нефти снизились почти на 19% по сравнению с апрелем - до 3,6 миллиарда, в то время как физический объем экспорта упал на 12% - до 19,3 миллиона тонн.

Общая прибыль России от экспорта нефтепродуктов уменьшилась по итогам января - мая 2020 года по сравнению с показателем за тот же период 2019 года на 23% - до 22,2 миллиарда долларов.

Ранее участники пакта ОПЕК+ - Россия вместе с членами Организации нефтеэкспортеров во главе с Саудовской Аравией - вынуждены были принять новые, более жесткие, обязательства в апреле 2020, после того как предыдущая сделка, действовавшая с 2016 года, распалась в марте 2020-го. Тогда Москва выступила против дополнительного сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+, что развалило сделку, в то время как мировой спрос на сырье уже был подорван эпидемией коронавируса.

Реакция рынка не заставила себя ждать: цены на нефть потеряли треть стоимости 9 марта, зафиксировав максимальное однодневное падение со времен войны в Персидском заливе в 1991 году.

Через месяц после начала «нефтяной войны» катастрофически упавшие цены вынудили участников ОПЕК+ вернуться за стол переговоров и согласовать план сокращения глобальной нефтедобычи на 23% с мая. В рамках пакта Москва взяла на себя обязательства сократить добычу с мая на 2,5 миллиона баррелей в сутки от уровня 11 миллионов баррелей в сутки, отбросив нефтедобычу на 17 лет назад.