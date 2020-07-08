КУЛЬТУРА
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Несанкционированные захоронения мигрантов обнаружены в Якутске
Личности двух похороненных лиц удалось установить. Ими оказались уроженцы Таджикистана и Кыргызстана. По трем остальным захоронениям ведутся следственные мероприятия
Несанкционированные захоронения мигрантов обнаружены в Якутске
Фото: Fergana Agency / Others
8 июля 2020 г.

В Якутске в лесном массиве, расположенном примерно в 300 метрах от кладбища в районе Птицефабрики, найдены захоронения с пятью могилами, из них три - без надгробий, сообщает Daily Storm cо ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Республики Саха. Ведомство уже начало проверку по факту.

Уточняется, что все могилы свежие. Личности двух похороненных удалось установить. Ими оказались уроженцы Таджикистана и Кыргызстана. По трем остальным проводятся следственные мероприятия. Для выяснения обстоятельств появления несанкционированного кладбища к делу были привлечены руководители национальных общин.

«Вызвали полицию, а также обратились в национальные общины, чтобы установить принадлежность захоронений», - сообщилдиректор МУП «Ритуал» Порфирий Шестаков порталу News.ykt.

6 июля сообщалось, что житель Якутска обнаружил в лесополосе безымянные могилы и валяющиеся пустые гробы и снял их на видео. Рядом с одной установлен памятник. Мужчина предположил, что это мусульманские захоронения.

Как сообщает агентство Fergana, каждый год из России в Таджикистан отправляют около 1000 тел мигрантов, ставших жертвами ДТП, болезней, несчастных случаев на производстве или погибших в результате убийств. При этом официальная статистика не учитывает всех умерших, так как часть скончавшихся в трудовой миграции граждан Таджикистана хоронят в России.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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