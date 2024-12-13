ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Италия готова отправить миротворцев в Украину
Министр обороны Италии заявил, что Рим готов поддержать урегулирование в Украине миротворческим контингентом
Италия готова отправить миротворцев в Украину
/ Reuters
13 декабря 2024 г.

Италия готова отправить миротворческий контингент в Украину, следует из заявления министра обороны Гвидо Крозетто на встрече с коллегами из европейских и североафриканских стран в Мадриде. По его словам, Италия традиционно играет важную роль в подобных инициативах и готова поддерживать мирные усилия не только в Украине, но и в Газе и Ливане.

Однако внутри итальянского правительства по этому вопросу нет единства. Глава МИД Антонио Таяни считает разговоры о миротворцах преждевременными, отмечая, что приоритетом сейчас должно быть достижение справедливого мира.

Тем временем идея отправки европейского миротворческого контингента в Украину активно обсуждается на международном уровне. По данным источников The Wall Street Journal, эту инициативу поддерживает избранный президент США Дональд Трамп, при этом выступая против вступления Украины в НАТО и участия американских военных в конфликте. Он предложил, чтобы европейские силы занимались мониторингом режима прекращения огня, если он будет достигнут.

Франция и Польша рассматривали сценарий отправки до 40 тыс. миротворцев, сообщило польское издание Rzeczpospolita в день визита Эммануэля Макрона в Варшаву. Несмотря на это, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в правительстве пока не думают о своем контингенте в Украине — даже при условии прекращения огня.

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