Губернатор Хабаравского края Сергей Фургал задержан ночью 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей, сообщает Русская cлужба BBC. Подозреваемый уже доставлен в Москву, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

По версии следствия, преступления были совершены в 2004-2005 годах в Хабаровском и Приморском краях и Амурской области.

Кроме Фургала задержаны еще четверо фигурантов этого дела, им также уже предъявлены обвинения,сообщает ТАССсо ссылкой на представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

Отмечается, что речь идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушении на амурского бизнесмена Александра Смольского.

По словам Петренко, Фургалу вменяется «убийство двух или более лиц, убийство лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, а также приготовлением к этим преступлениям и покушением на эти преступления».

Сергей Фургал, выдвинутый Либерально-демократической партией России, был избран губернатором Хабаровского края в 2018 году, неожиданно для многих победив кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта. Тогда его поддержали почти 70% избирателей. Эксперты расценили такое голосование как протестное.

В 2020 году он был награжден медалью МЧС «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» в связи с заслугами во время борьбы с наводнением на реке Амур в 2019 году.

С 2005 года Фургал занимался бизнесом, связанным со сбором лома черных металлов. Он был координатором Хабаровского регионального отделения ЛДПР с 2005 по 2011 год, ведя финансовые вопросы.