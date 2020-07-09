В ливийском городе Тархуна обнаружены камеры для пыток, использовавшиеся незаконными вооруженными группировками с востока страны. Материалы о преступлениях наемников Халифы Хафтара распространил местный телеканал February.

Одиночные камеры имеют низкие потолки, что не дает заключенным возможности выпрямиться в полный рост. Против пленных использовались и другие изощренные пытки: например, их обдавали горячим паром с верхних частей камер.

Телеканал назвал их «крематориями». Камеры для пыток в Тархуне использовали террористы бригады «Кани», подконтрольной незаконным вооруженным формированиям с востока Ливии.

Кадры пыточных камер вызвали ужас у ливийского народа. Один из пользователей социальных медиа сравнил тюрьмы Хафтара с концлагерями Гитлера, а другой назвал преступления сторонников генерала-путчиста и главы Ливийской национальной армии «холокостом».

Накануне МИД Ливии сообщил, что Международный уголовный суд в Гааге направит в страну группу экспертов для расследования военных преступлений, совершенных боевиками Халифы Хафтара к югу от Триполи, а также в районе города Тархуна.

В ООН ранее также отмечали, что на минах, установленных наемниками Хафтара в районах к югу от Триполи, многие из которых были замаскированы, подорвались 138 человек, несколько из них погибли.

После смерти Муаммара Каддафи в Ливии сформировалось двоевластие: на западе страны базируется признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа, а на востоке - временный кабинет, который находится под контролем главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытается захватить Триполи. Его активно поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция. За последние 2 месяца ЛНА понесла ряд тяжелых поражений.