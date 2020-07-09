«Геноцид» зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в Сирии и Ливии объясняется наличием «мертвой зоны», пишет «Лента.Ру» со ссылкой на еженедельник «Звезда», входящий в медиа-группу, которую курирует Министерство обороны РФ.

Под «мертвой зоной» понимается часть пространства, в пределах которой радиолокационной станции не удается обнаружить цель по техническим или географическим причинам.

Соответствующая станция обнаружения целей имеет ограничения по зоне обзора «как на малых, так на средних, а также на больших высотах, в том числе на минимальной высоте и максимальной скорости, либо на максимально большой высоте и максимальной скорости», отмечает еженедельник, ссылаясь на официальные тактико-технические характеристики ЗРПК.

В июньском номере журнала «Звезда» также говорится, что версия данного ЗРПК, предназначенная для экспорта, имеет только оптическую систему управления и «потому мало приспособлена для борьбы с такими целями, как турецкий беспилотник Bayraktar ТВ2».

В тот же период украинское агентство Defense Express сообщило, что за последние несколько лет в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено более 23 российских комплексов «Панцирь-С1». В мае оно охарактеризовало удары Bayraktar TB2 по «Панцирям» как «настоящий геноцид».

В мае датское издание Information писало, что Анкара превратилась в «суперсилу» на Ближнем Востоке в сфере разработки беспилотных летательных аппаратов. Турецкие беспилотники успешно используются в борьбе с террористической организацией РПК, а также в военных операциях в Сирии и Ливии. Благодаря этим БПЛА, режим Башара Асада понес ощутимые потери в Идлибе, напоминает газета.

По мнению Information, именно успешные действия беспилотной авиации Турции на северо-западе Сирии вынудили Москву в начале марта сесть за стол переговоров с Анкарой. Также, как считает газета, благодаря турецким БПЛА Правительству национального согласия Ливии удалось остановить продвижение незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара в районе ливийской столицы Триполи.