В Ингушетии в феврале 2020 года прошел обыск в доме Юнуса Ведзижева, где он проживал со своей семьей: женой Мариам и тремя детьми. Мужчина - владелец сети магазинов по продаже охолощенного оружия.

Во время обыска силовики изъяли весь арсенал и заодно прихватили с собой все ценности и деньги, хранившиеся у Ведзижевых, увезли машину Мариам, которая была припаркована у дома, а после объявили Юнуса боевиком. Оскорбленная Мариам не смирилась. Она добивается справедливости и восстановления честного имени ее мужа.

Мариам Хорава родилась и выросла в Грузии, но сейчас живет в Ингушетии. Она познакомилась с Юнусом в 2018 году, вышла за него замуж и приняла ислам.

У Юнуса двое мальчиков от первой жены, в браке с Мариам родилась девочка. Жизнь интернациональной семьи складывалась замечательно, пока в феврале 2020 года ранним утром к ним в дом, где они проживали со своими детьми, не вломились силовики. По словам жены, Юнус Ведзижев официально сдавал охолощенное оружие в аренду или продавал. Это не боевое оружие, оно предназначено для имитации выстрела специальными имитационными боеприпасами. В Ингушетии оно особенно популярно на свадьбах - по местной традиции, на торжественной церемонии принято стрелять в воздух. В то утро, как рассказывает Мариам, ее муж еще спал, когда услышал какой-то шум. Он увидел через камеру наружного наблюдения, что силовики, окружили домовладение на бронированных грузовиках, часть из бойцов уже перелезла через забор, а некоторые с оружием в руках и в полной экипировке бежали к непосредственно в дом. Юнус, по словам жены, принял решение скрыться. «Они направили оружие в сторону дома и думаю, что муж, не зная, что делать, решил бежать, понимая, что они приехали не просто задержать, а убить», - говорит она. В Ингушетии нередки спецоперации, когда силовики на военной технике штурмуют дома и расстреливают жителей, а после объявляют убитых боевиками. Самой Мариам в это время дома не было, она находилась на лечении с ребенком в Москве. О произошедшем узнала со слов очевидцев и самого Юнуса, который рассказал ей об этом позже по телефону. Кроме этого, он сообщил, что в него стреляли.

«Юнус сказал, что его ранили и что он подозревает, что его хотели убить. Дали сигнал стоять, а когда он отвернулся и стал уходить, был дан сигнал стрелять. Он показал мне рану по видеосвязи, она была достаточно глубокая, крови было много, но я четко видела, что рана со спины», - рассказывает Мариам. По официальной версии, у Ведзижева нашли арсенал боевого оружия и боеприпасы, он открыл огонь в правоохранителей, получил ранение и скрылся. Самое обидное, делится Мариам, - это то, что ее мужа объявили боевиком. После обыска на канале «РЕН-ТВ» вышелматериал «Открывший огонь по силовикам в Ингушетии оказался боевиком». В нем говорилось, что Юнус Ведзижев «в базе силовиков числится как участник незаконного вооруженного формирования». Канал «5 ТВ» также утверждает, что Юнус - боевик и имеет отношение к нападениям на силовиков, совершенных в 2009 и в 2012 годах. При этом, дело против Юнуса возбуждено по статьям 222 и 223 УК РФ (незаконный оборот оружия и незаконное изготовление оружия), и нет ни слова об участии в бандформированиях. Возмущенная материалами федеральных каналов Мариам Хорава подала заявление в Следственный комитет за клевету в адрес ее мужа Юнуса Ведзижева. Она собирается не просто заставить «РЕН-ТВ» удалить материал с сайта, но и принести извинения. «Отец моего ребенка - добропорядочный гражданин, который занимался бизнесом охолощенного оружия, был несколько лет директором благотворительного фонда, - говорит Мариам. - Делая такие заявления и публикуя такие сведения, «РЕН ТВ» и другие каналы не приводят никаких данных: ни интервью с сотрудниками, о которых говорится в публикации; ни ФИО и должность сотрудников, которые предоставили такие сведения; ни уголовно-процессуальные документы, которые подтверждали бы такие сведения. Поэтому я требую от них опровергнуть ложную информацию, принести извинения, а также взыскать компенсацию за моральный ущерб, причиненный мне и моей семье». По словам Мариам, силовики после обыска забрали также ее машину, которая стояла у дома, деньги и прочие ценности. После неоднократных жалоб и посещения отдела РОВД автомобиль ей вернули, но так и не дали пояснения, кем он был угнан и каким образом оказался на территории райотдела полиции. Хотя, по словам женщины, в первые несколько дней руководство РОВД вообще отрицало нахождение авто на их территории.

Кроме этого, в комментарии «ТRT на русском» она сообщила, что силовики изъяли товар и с их магазина. У Мариам был бизнес - она торговала дорогой посудой, картинами и прочими аксессуарами для дома. Женщина обратилась с заявлением в МВД, но ответа до сих пор не получила. «Вместо разъяснений я получила письмо из МВД Ингушетии, в котором мне отказывают в ознакомлении с протоколом обыска и в этом же письме отрицают факт проведение обыска в нашем доме в селении Экажево, - говорит Мариам. - Обыск, кроме нашего дома, был проведен и в Назрани, в помещении, где хранился товар, принадлежащий моему мужу. Об этом обыске МВД в своем письме умалчивает, но и там товар был украден». Таким образом, обыскам силовых структур Ингушетии подверглось все имущество, принадлежащее супругам. По словам Мариам, из магазина в селении Плиево также украдено охолощенное оружие и патроны на сумму до пяти миллионов рублей.

«Ни протокола об изъятии товара, ни устных разъяснении по этому поводу я не получила, - рассказывает женщина. - Но на данный момент выяснилось, что несколько охолощенных автоматов из магазина моего мужа незаконно находятся у других людей. Они заявляют, что купили это охолощенное оружие у неизвестного лица, хотя паспорта на это оружие находятся у меня на руках, что подтверждает факт того, что это охолощенное оружие, которое изъяли якобы для проверки с нашего магазина». Сейчас Мариам Хорава ничего не знает о местонахождении своего супруга и жив ли он. После его единственного звонка в тот злосчастный день, она с ним больше не общалась и, по словам женщины, очень за него переживает. Мариам также жалуется, что давно заметила за собой слежку со стороны неизвестных ей людей и не чувствует себя в безопасности. Она боится за жизнь своих детей. «Из-за того, что моего мужа обвинили в участии в НВФ, мне и моей семье угрожает опасность. Я боюсь, что обыски могут повториться, а меня могут обвинить в соучастии в преступлении, - сокрушается женщина. - Сегодня я нуждаюсь в защите, как никто другой, но я даже не знаю, к кому обратиться за помощью, потому что все мои обращения остаются без ответа, а доверия к правоохранительным органам Ингушетии у меня нет никакого». По словам Мариам, ответа от Следственного комитета России она не получила. Тем не менее, женщина и дальше намерена писать в различные инстанции, бороться и добиваться справедливости: извинений - от канала РЕН-ТВ; от властей Ингушетии - увольнения сотрудников, превысивших свои должностные полномочия, и привлечения к уголовной ответственности тех, кто участвовал в разграблении имущества семьи и в обстреле ее мужа.