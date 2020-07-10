Потери России в сфере туризма в первой половине 2020 года превысили 1,5 триллиона рублей (около 22 миллиардов долларов), заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Екатеринбурге. Данные по убыткам отрасли он привел, ссылаясь на Ростуризм.

Возвращение к докризисному уровню займет не менее полутора лет, сказал он.

По словам Игнатьева, в индустрии туризма в России заняты около 2,5 миллионов человек. «Еще около 6 миллионов работают в секторах, связанных с туризмом. Мы надеемся, что туристический сектор станет одним из главных факторов восстановления российской экономики», - отметил он.

Глава РСТ указал на то, что с наступлением лета турсектор уже начал восстанавливаться. В то же время в Минтрансе РФ сообщили, что инспекция аэропортов в стране будет завершена к 13 июля, что позволит возобновить международные рейсы.

Ранее Россия продлила запрет на международные рейсы до 1 августа из-за пандемии коронавирусной инфекции.