Боевики сирийского крыла террористической организации РПК (ОНС) за последнюю неделю захватили и насильно отправили в свои тренировочные лагеря более 400 молодых людей из провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, передает агентство Anadolu со ссылкой на местные источники.

По информации сирийских СМИ, боевики РПК обманом, демагогией и насилием все чаще стали вынуждать мужчин и женщин в возрасте 18-35 лет на оккупированных ими территориях вступать в свои ряды.

Под контролем террористической организации остается примерно треть территории Сирии, где население подвергается постоянным угрозам и давлению. Главари террористов ОНС переняли тактику режима Асада, чтобы сломить дух населения и превратить гражданских лиц в орудие для реализации своих планов.

Боевики в последнее время усилили свои патрули в городе Эль-Хасака на северо-востоке страны и в окрестностях Камышлы, Амуды, Маликии и Дирбасии. При этом въезд и выезд в населенные пункты перекрыт для того, чтобы молодежь не смогла сбежать. На своих контрольно-пропускных пунктах члены организации останавливают пешеходов и транспортные средства и проверяют документы, обращая внимание на возраст.

Аналогичные методы применяются в оккупированных провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор. Всех, кого получается захватить, заставляют принять идеологию террористической организации и обучают обращению с оружием. Любая попытка сбежать жестоко карается.

Стремясь расширить свои ряды посредством насильственного привлечения молодежи в течение последних 1,5 месяцев РПК/ОНС активно занимается и похищением детей. На протяжении месяца левацкими террористами были захвачены четверо подростков, в том числе две девочки, которым дали в руки оружие. В прошлом месяце в ряды РПК/ОНС были включены сразу несколько молодых девушек и девочек в возрасте от 11 до 17 лет. Их насильно забрали из семей.

РПК признана террористической организацией в Турции и ряде других стран. Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся в регионе ситуации, экстремисты продолжают вооруженные нападения. В последние годы боевики стремятся переложить ответственность за преступления в регионе на свои ответвления, в частности в Сирии.