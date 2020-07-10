Тридцать лет назад, в 1990 г., в Советском Союзе начался парад суверенитетов. Республики принимали декларации о самостоятельности, требуя больше прав в рамках СССР. И хотя изначально речь шла о расширенных полномочиях, очень скоро на политической карте мира появилось 15 новых независимых государств.

Развод союзных соседей не всегда проходил гладко и мирно. Возникли конфликты, не решенные до сих пор, в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Абхазии, Цхинвальском регионе, в Крыму и на Донбассе.

Восприятие советского наследия, политика исторической памяти – довольно деликатные темы, по поводу которых нет единства у стран бывшего Союза. В 2020 г. социологические центры в Украине и России провели отношения людей к СССР. Они показали, насколько разнятся представления о некогда единой родине.

Гордость за величие страны

В России отношение к Союзу за последние 30 лет менялось. В 90-е гг. царил дух свободы, граждан опьянял «ветер перемен». РСФСР была одной из первых республик СССР, которая заявила о суверенитете и главенстве республиканских законов над союзными. Люди пытались строить жизнь в условиях новых экономических отношений.

Во время правления Бориса Ельцина отношение к Советскому Союзу в России было прохладным. Оно начало меняться уже при Владимире Путине. Мнение на сей счет последний достаточно лаконично сформулировал в своем крылатом выражении: «Распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой ХХ века». При Владимире Путине советский период истории был переосмыслен, по-новому популяризировалась тематика Второй мировой войны.

Схожие настроения сегодня у значительной части россиян. 28% из них прямо говорят, что Россия должна развиваться путем СССР. Это самый высокий уровень позитивной оценки прошлого, который социологи зафиксировали за последние 20 лет.

Соцопрос также показывает, что о распаде Союза сожалеют 2/3 граждан РФ (65%), не жалеет лишь каждый четвертый – 26%. Главная причина, по которой россияне трагически переживают крах СССР, – потеря ощущения принадлежности к великой державе. Такое мнение разделяет 52% опрошенных.

Молодежь, которая не застала Союза, а поэтому не переживала драму краха единого государства, относится к СССР иначе. Почти половина представителей нового поколения не сожалеет о распаде Союза, противоположное мнение разделяет лишь каждый третий.

Это очень отличается от настроений старшего поколения. Среди него ностальгируют о СССР 82% и лишь 13% не видят ничего плохого в распаде Союза.

Колониальный период своими руками

В Украине отношение к Советскому Союзу амбивалетное. С одной стороны, значительная часть украинцев была встроена в коммунистическую партийную иерархию, верой и правдой служила государству. Среди генсеков СССР - несколько выходцев из Украины (Никита Хрущев и Леонид Брежнев). После сталинских репрессий 30-х и ужасов Второй мировой войны 40-х к середине прошлого века украинцы из центральной, восточной и южной областей страны, фактически, утратили силы к национальной борьбе и жили в СССР как в своей стране.

В то же время благодаря пакту Молотова-Риббентропа по разделу Польши между нацистской Германией и СССР последнему отходили значительные территории, населенные этническими беларусами и украинцами. Эти люди не застали «красного террора», но и не хотели быть в составе Союза. Они сформировали мощную базу сопротивления. Во многом именно благодаря им в Украине и сегодня происходят процессы, направленные в сторону от России, и осуществляется движение на интеграцию с Европейским Союзом.

Жители Западной Украины стали критической массой, способной ощутимо влиять на внешнеполитический курс страны. «Западников» всегда отличало от своих же соотечественников из других регионов категорическое неприятие СССР, чего не было в таких масштабах в других регионах советской Украины.

Если треть столетия назад крах государства воспринимался многими как катастрофа, как трагедия личностного масштаба, то сейчас ситуация иная. Теперь жалеет о распаде Союза лишь 33%, у половины жителей страны противоположные чувства. И снова четко прослеживается региональный разброс. На западе Украины почти вдвое больше тех, кто не жалеет (68,6% против 36,9%), а на востоке тех, кому распад СССР до сих пор бередит душу, в трое больше, чем на западе (49,3% против 15,3%).

Горожане несколько меньше ностальгируют по СССР, чем жители сел. Также корреляция есть по половому признаку - мужчины ностальгируют меньше, чем женщины - и возрастному – молодежи Союз менее ценен, чем старшему поколению.

Интересно распределение по национальностям. Среди украинцев на 22% больше тех, кто не жалеет о крахе СССР, нежели тех, кто жалеет. Среди русских в Украине, наоборот, на 48,5% больше тех, кто ностальгирует по Союзу, нежели тех, кто испытывает противополжные чувства.

Также есть прямая корреляция между отношением к СССР и финансовым состоянием. Чем беднее человек, тем больше у него ностальгия, чем богаче – тем меньше он скорбит о крахе коммунизма и единой империи.

Кроме того, в Украине растет число тех, кто считает, что СССР принес больше вреда, чем пользы. Если в 2013 разница между числом тех, кто считает, что Союз имел более позитивный эффект, чем негативный, достигала 29,7%, то в этом году разница составляет всего лишь 6,8%. Причем рост числа тех, кто уверен, что от коммунизма было больше вреда, проявляется равномерно во всех регионах.

Несмотря на то, что украинцы принимали активное участие в советской жизни, занимали крупные посты, отправляли человека в космос (главный конструктор советских космических аппаратов Сергей Королев был украинцем), со временем происходит переосмысление наследия СССР. Все чаще звучат голоса об этом отрезке истории как о колониальном. Отчасти такие настроения понятны, если учесть несколько волн сопротивления украинцев интеграции в советскую семью. При этом значительная часть украинцев этот же СССР и строила.

Заповедник советской повседневности

Третье восточнославянское государство – Беларусь - по праву может называться музеем СССР. Эта страна как будто бы поставлена на паузу. В ней сохранилось очень много советского наследия – от внешних архитектурных форм до огромного участия государства в экономике, низкого уровня контактов с Западом, отказа от европейской интеграции и дружбы со странами СНГ.

Даже на уровне символического в Беларуси все еще достаточно артефактов, по которым ностальгируют постсоветские люди. ГОСТы, пломбир, молочка, текстиль – все эти популярные вещи продолжают удовлетворять потребности беларусов. Каких-либо существенных изменений по отношению к позднему СССР зафиксировать очень сложно. Во-первых, в общественном дискурсе не принято поднимать такие темы. Во-вторых, в Беларуси редко проводятся социологические опросы, поэтому четко отследить не то, что изменения, но и сами настроения очень сложно.

Культурные войны

Таким образом, восприятие и отношение к Советскому Союзу граждан России, Украины и Беларуси серьезно разнятся. Где-то взгляды статичны, где-то активно меняются, а где-то и вовсе движутся подобно маятнику – от полюса к полюсу. Различные политики памяти, которые внедряют правительства этих государств, будут способствовать еще большему дрейфу настроений в сторону друг от друга. И это неизбежно приведет к новым спорам и ожесточенным дебатам.

Культурные войны – это то, что уже происходит и будет в дальнейшем происходить между нашими странами. В отличие от реальных боевых действий эти войны, к счастью, разворачиваются в нематериальном пространстве, на уровне идей. Главный их объект - восприятие истории. Победит же тот, кто навяжет другому собственный взгляд.