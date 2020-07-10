Постоянный представитель Ливии при ООН Тахир ас-Сунни призвал Москву отозвать из его страны подконтрольных ей наемников.

Во время заседании Совета Безопасности ООН по Ливии с участниками Берлинской конференции в январе этого года Ас-Сунни уже выступал с критикой международного сообщества, которое, по его словам, осталось безучастным к атакам лидера незаконных вооруженных формирований на востоке страны Халифы Хафтара на признанные ООН власти страны в Триполи.

Ас-Сунни отметил, что сегодня на стороне Хафтара сражаются боевики ЧВК «Вагнер», прибывшие из Судана, Чада и Сирии, которые пытаются взять под контроль нефтяные месторождения.

Постпред в этой связи поблагодарил правительство Судана, которое несколько дней назад задержало более 120 наемных боевиков, пытавшихся проникнуть в Ливию.

В адрес России, утверждающей, что ее военных в Ливии нет, Ас-Сунни обратился со следующими призывом: «У вас может не быть военных в Ливии, однако ЧВК «Вагнер» использует не только российских, но и иностранных наемников. Мы хотим, чтобы вы предприняли действия и отозвали своих граждан».

Москва официально занимает нейтральную позицию в «ливийском вопросе», сохраняя дипломатические связи и с признанным международным сообществом Правительством национального согласия (ПНС), и с мятежным военачальником Халифой Хафтаром. В то же время, как следует из доклада ООН, на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) последнего воюют до 1200 наемников из частной военной компании «Вагнер», за которой стоит российский бизнесмен Евгений Пригожин.

В докладе, в частности, отмечается, что российские граждане присутствуют в Ливии с 2018 года, «оказывая техническую поддержку в ремонте военных машин и участвуя в боевых операциях». Наемники ЧВК «Вагнер» служат наводчиками артиллерии, снайперами и «дают консультации в области противодействия электронному наблюдению». По данным ООН, в составе «Вагнера», кроме россиян, воюют граждане Беларуси, Молдовы, Сербии и Украины.

Ранее агентство Anadolu засняло очищенные от наемников Хафтара населенные пункты западной Ливии. На стенах ряда домов сохранились характерные надписи на русском языке. Наемники также оставили за собой книги на русском языке, продукты российского производства, что также подтверждает присутствие «вагнеровцев» в стране.