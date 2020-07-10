Около 3 тысяч граждан Узбекистана и Таджикистана застряли вблизи пограничного пункта «Жибек Жолы» в Туркестанской области на юге Казахстана, сообщают местные СМИ со ссылкой на заместителя акима (главы) региона Сакена Калкаманова.

Он отметил, что большинство из них – граждане Узбекистана. По его словам, «несколько раз общими усилиями МИД и посольству удалось организовать переход через границу около 300 человек, главным образом, женщин и детей».

Чиновник рассказал, что районная администрация, задействовав волонтеров и спонсоров, организовала для иностранцев питание раз в сутки. Порядок на границе обеспечивают несколько сотен сотрудников правоохранительных органов. Они следят за тем, чтобы застрявшие не покидали место расположения, так как местные власти не могут обеспечить тестирование граждан соседних республик на коронавирус.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на границе Узбекистана и Казахстана скопились тысячи людей. Отмечалось, что иностранцы живут в антисанитарных условиях и спят на асфальте среди мусора. Это подтверждают многочисленные фотографии, опубликованные в интернете.

Согласно данным узбекистанских властей, с 1 июля границу с Казахстаном пересекли более 2700 граждан, в основном больные, старики и женщины с детьми. Проблемы, связанные с ограниченным доступом граждан республики на территорию Узбекистана через пограничный пункт «Жибек Жолы» будут решены в кратчайшие сроки, отметили они.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана с 10 июля по 1 августа усилят режим карантина по всей стране. Республиканская спецкомиссия опубликовала новое решение в связи с быстрым распространением коронавируса и увеличением смертельных случаев. На общенациональном уровне планируется ограничить движение транспортных средств между регионами, запретить публичные и развлекательные мероприятия, а также свадьбы и другие семейные церемонии. Не допускается нахождение лиц старше 65 лет в общественных местах.

Кроме того, будет приостановлена работа парков отдыха, рынков и крупных магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, дошкольных образовательных учреждений и учебных курсов, объектов общественного питания, санаториев, пансионатов и детских лагерей.