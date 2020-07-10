Благодаря отмене решения правительства Турции от 24 ноября 1934 года о присвоении Айя-Софии статуса музея Высшим административным судом страны в стенах памятника верующие вновь смогут совершать молитвы.

Госсовет Турции постановил, что Айя-Софья находится на балансе Фонда имени султана Мехмета Фатиха и может использоваться в качестве мечети. Использование этого объекта, как подчеркивается в решении суда, в любых иных целях с юридической точки зрения неправомочно.

В государственном реестре недвижимости Айа-Софья также проходит в качестве мечети, и этот факт не подлежит изменению, говорится в обосновании к решению Госсовета.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам решения Госсовета уже подписал указ, согласно которому Айя-София передается в ведение Управления по делам религии и открыта для богослужения.

Ранее пресс-секретарь МИД страны Хами Аксой заявил, что Турция защищает все свои культурные ценности, включая Айя-Софию, без какой-либо дискриминации и в рамках традиций толерантности. Представитель ведомства также добавил, что любой вопрос, касающийся Айя-Софии, является «внутренним делом и частью суверенных прав Турции».

После решения суда Айя-София останется открытой для бесплатного посещения. Все христианские мозаики будут сохранены.

В 1453 году после завоевания Константинополя султаном Мехметом Фатихом собор Святой Софии стал мечетью.

В июле 2016 года в Айя-Софии впервые после 85-летнего перерыва прозвучал призыв к молитве (азан).

29 мая 2020 года в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 567-й годовщине завоевания Стамбула, в стенах Айя-Софии была прочитана сура Корана «Аль-Фатх» (Победа).