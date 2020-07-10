Турция уважает территориальную целостность Украины и выступает за мирное и дипломатическое урегулирование проблем на территории дружественной страны. Об этом, как сообщает Anadolu, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Тараном в пятницу в Киеве.

«Мы поддерживали и продолжим поддерживать мирные усилия по урегулированию проблем в Украине. Готовы оказать любую посильную помощь в данном направлении», - сказал Акар.

Он также дал высокую оценку усилиям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая, «хотя и не смогла добиться полного урегулирования конфликта, внесла значимый вклад в снижение уровня напряженности».

Касаясь ситуации в Крыму, министр подчеркнул, что Турция не признавала и не собирается признавать аннексию полуострова. Глава оборонного ведомства Украины, со своей стороны, выразил признательность Анкаре за принципиальную позицию. «Хотелось бы поблагодарить дружественную Турцию за поддержку всех шагов Киева по защите целостности и суверенитета Украины», - сказал Андрей Таран.

По словам главы Минобороны Украины, визит Хулуси Акара является показателем стратегического уровня взаимоотношений двух стран. «Киев готов продолжить усилия для обеспечения мира и стабильности в Черном и Азовском морях», - сказал он.

По словам украинского министра, в ходе переговоров с Акаром обсуждены пути углубления взаимодействия в оборонной сфере. «Особую значимость в данном вопросе играет сотрудничество компаний Украины и Турции. Достигнутые договоренности укрепят оборонный потенциал Украины. Потенциал и возможности маневрирования украинской армии существенно возрастут, что внесет вклад в защиту мира в регионе», - отметил Таран.