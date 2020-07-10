КУЛЬТУРА
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Анталью за неделю посетили более 27 тыс иностранных туристов
Большая часть отдыхающих на южном побережье Турции оказались граждане Украины, Казахстана и Беларуси
Анталью за неделю посетили более 27 тыс иностранных туристов
Фото: AA / Others
10 июля 2020 г.

Турецкий курортный город Анталью, в котором благодаря мерам по борьбе с коронавирусом созданы все условия для безопасного отдыха, за одну неделю посетили 27 083 иностранных туриста. Большинство гостей оказались граждане Украины (10 498 человек), а также Казахстана и Беларуси.

В прошлом месяце в Анталье, привлекающей туристов как пляжным отдыхом, так и историческими и культурными достопримечательностями, побывали 21 044 иностранца.

На протяжении всего путешествия туристам обеспечивается максимальная безопасность, начиная от их прибытия в аэропорт и трансфера в отель до создания надлежащих санитарных условий в гостиницах, ресторанах, бассейнах и на пляжах.

Ожидается, что с отменой запрета на авиасообщение с другими странами вслед за украинцами, казахами и белорусами в Анталью начнут массово приезжать туристы из других стран, включая Россию.

Глава Ассоциации профессиональных отельеров Улькай Атмаджа заявил, что с начала эпидемии коронавируса в марте впервые число международных рейсов в Анталью превысило число внутренних. «5 июля на чартерных рейсах прибыли гости из 36 городов в 9 странах мира. Это большой успех для Антальи», - отметил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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