Администрация Сочи признала, что памятник был поставлен в Адлерском районе Краснодарского края без необходимого согласования и обсуждения с представителями коренного народа, а также с очень большими нарушениями. Многие эксперты сразу после появления монумента отмечали, что инициатива не продумана и провоцирует конфликты.

«Было бы странно, если бы его не снесли. Тогда была бы буря уже не в стакане», - сказал в беседе с «Кавказ.Реалии» шапсугский старейшина Руслан Гвашев.

«Монумент подвигу русских солдат» установили в июне с. г. Это вызвало возмущение среди черкесов, чьи предки понесли тяжелые потери и подверглись депортации в ходе Кавказской войны в XIX веке. Памятник находился на месте форта, созданного войсками Российской империи в 1837 году.