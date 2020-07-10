Смертность в Санкт-Петербурге и ряде регионов России за июнь резко выросла пишет Русская служба BBC,ссылаясь на данные органов ЗАГС.

Рекордное за десять лет количество умерших зафиксировано за июнь в Петербурге - 7106 человек (обычно смертность в городе не доходит даже до 6000 в месяц). Относительно июня 2019 года смертность в городе подскочила на 49%. За май аналогично подсчитанный рост смертности составлял 32%.

Даже в самые «неудачные» годы, например, в 2016 и 2017 годах, показатели смертности в Петербурге были ниже на 15%, отмечает «Фонтанка».

Крайне высокие показатели смертности также в Ингушетии. В июне 2020 года там умерло на 167% граждан (более чем в два с половиной раза) больше, чем в аналогичном месяце прошлого года, подсчитали «Открытые медиа».

В еще семи регионах, где опубликована информация ЗАГСов, рост смертности составил от 16 до 33%.

Общее количество связанных с коронавирусом смертей в России в апреле выросло более чем вдвое, после того как в июне власти изменили принцип классификации умерших.

Апрель стал первым месяцем, когда эпидемия COVID-19 начала ощутимо влиять на показатели смертности в некоторых регионах, говорил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Росстата Павел Малков. Он утверждал, что в регионах, где нет обязательности регистрации в ЗАГСе перед погребением, в частности, на Северном Кавказе и в ЮФО, статистика может запаздывать.