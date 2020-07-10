ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский: Турция - стратегический партнер Украины
Глава украинского государства принял министра национальной обороны Турции
Зеленский: Турция - стратегический партнер Украины
Зеленский: Турция - стратегический партнер Украины / Others
10 июля 2020 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности развития тесного диалога с Турцией.

Глава украинского государства прокомментировал итоги встречи с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром в ходе его официального визита в Киев. «Провел встречу с министром обороны стратегического партнера Украины - Турции», - написал Зеленский в Twitter.

Президент Украины дал высокую оценку отношениям с Анкарой, напомнив о поддержке Турцией суверенитета Украины и о взаимодействии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Зеленский также выразил личную признательность своему коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

ИСТОЧНИК:AA
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