ПОЛИТИКА
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Многотысячный митинг в поддержку арестованного губернатора
В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре прошли массовые митинги в поддержку губернатора Сергея Фургала. Накануне его задержали сотрудники #ФСБ по подозрению в причастности к преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. #Хабаровск #митинг #Фургал
В #Хабаровске и #Комсомольске-на-Амуре прошли массовые митинги в поддержку губернатора Сергея #Фургала. Накануне его задержали сотрудники #ФСБ по подозрению в причастности к преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. / Others
11 июля 2020 г.
Истории
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