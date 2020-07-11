11 июля 2020 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Многотысячный митинг в поддержку арестованного губернатора
В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре прошли массовые митинги в поддержку губернатора Сергея Фургала. Накануне его задержали сотрудники #ФСБ по подозрению в причастности к преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. #Хабаровск #митинг #Фургал
В #Хабаровске и #Комсомольске-на-Амуре прошли массовые митинги в поддержку губернатора Сергея #Фургала. Накануне его задержали сотрудники #ФСБ по подозрению в причастности к преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. / Others
Истории