ПОЛИТИКА
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Баку призвал мировое сообщество осудить агрессию Армении
Вооруженные силы Армении предприняли попытку нападения на позиции Азербайджана. Атака была предотвращена, сообщил помощник президента страны Хикмет Гаджиев, призвав мировое сообщество осудить агрессивные действия Еревана
Баку призвал мировое сообщество осудить агрессию Армении
Фото: Minval.Az / Others
13 июля 2020 г.

Баку призвал международную общественность резко осудить агрессивную политику Армении против Азербайджана и провокационные действия на границе. Об этом заявил помощник президента страны Хикмет Гаджиев, комментируя обстрел армянской стороной приграничных позиций ВС Азербайджана на участке Товузского района республики.

Нападение с армянской стороны на позиции вооруженных сил Азербайджана на границе с использованием артиллерийских установок он охарактеризовал как агрессию, акт применения силы и очередную провокацию.

«В то время, когда мировое сообщество борется с COVID-19, Армения совершает эту атаку и провокацию. Этот факт. Продолжительное нарушение Арменией режима прекращения огня вновь свидетельствует о том, что поддержка Арменией инициативы генерального секретаря ООН по глобальному прекращению огня в связи с COVID-19 не что иное, как лицемерие», - заявил Гаджиев.

По данным Минобороны Азербайджана, накануне, 12 июля, подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы с применением артиллерии. Обстрел также был совершен из 120-миллиметровых минометов.

Как сообщили в министерстве, попытка захвата позиций азербайджанской армии не увенчалась успехом. Армянские военные были отброшены. При отражении нападения погибли четверо военнослужащих азербайджанской армии.

По данным ведомства, в настоящее время оперативная обстановка вдоль линии фронта находится под контролем азербайджанской армии.

ИСТОЧНИК:AA
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