Баку призвал международную общественность резко осудить агрессивную политику Армении против Азербайджана и провокационные действия на границе. Об этом заявил помощник президента страны Хикмет Гаджиев, комментируя обстрел армянской стороной приграничных позиций ВС Азербайджана на участке Товузского района республики.

Нападение с армянской стороны на позиции вооруженных сил Азербайджана на границе с использованием артиллерийских установок он охарактеризовал как агрессию, акт применения силы и очередную провокацию.

«В то время, когда мировое сообщество борется с COVID-19, Армения совершает эту атаку и провокацию. Этот факт. Продолжительное нарушение Арменией режима прекращения огня вновь свидетельствует о том, что поддержка Арменией инициативы генерального секретаря ООН по глобальному прекращению огня в связи с COVID-19 не что иное, как лицемерие», - заявил Гаджиев.

По данным Минобороны Азербайджана, накануне, 12 июля, подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы с применением артиллерии. Обстрел также был совершен из 120-миллиметровых минометов.

Как сообщили в министерстве, попытка захвата позиций азербайджанской армии не увенчалась успехом. Армянские военные были отброшены. При отражении нападения погибли четверо военнослужащих азербайджанской армии.

По данным ведомства, в настоящее время оперативная обстановка вдоль линии фронта находится под контролем азербайджанской армии.