В Ливии обнаружены российские бронемашины многоцелевого назначения «Урал», производимые компанией «Евро Полис», которая в 2016 году заключила договор с сирийскими госструктурами, пишет «Новая газета».

Издание обратило внимание на фотографии грузовиков с противоминным бронированием кузова, которые были сделаны в двух городах во время отступления от Триполи антиправительственных сил главы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара в мае.

В Сирии «Евро Полис», собственники которой тесно связаны с ЧВК «Вагнер», взяла на себя обязательства освободить от противников режима Башара Асада месторождения нефти и газа в обмен на четверть от объема их добычи, отмечает издание.

Москва официально занимает нейтральную позицию в «ливийском вопросе», сохраняя дипломатические связи и с признанным международным сообществом Правительством национального согласия (ПНС), и с мятежным военачальником Халифой Хафтаром. В то же время, как следует из доклада ООН, на стороне ЛНА воюют до 1200 наемников из частной военной компании «Вагнер», за которой стоит российский бизнесмен Евгений Пригожин.

В докладе, в частности, отмечается, что российские граждане присутствуют в Ливии с 2018 года, «оказывая техническую поддержку в ремонте военных машин и участвуя в боевых операциях». Наемники ЧВК «Вагнер» работают наводчиками артиллерии, снайперами и «дают консультации в области противодействия электронному наблюдению». По данным ООН, в составе «Вагнера», кроме россиян, воюют граждане Беларуси, Молдовы, Сербии и Украины.

Ранее агентство Anadolu засняло очищенные от наемников Хафтара населенные пункты западной Ливии. На стенах ряда домов сохранились характерные надписи на русском языке. Наемники также оставили за собой книги на русском языке, продукты российского производства, что также подтверждает присутствие «вагнеровцев» в стране.

После смерти Муаммара Каддафи в Ливии сформировалось двоевластие: на западе страны базируется признанное ООН ПНС под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа, а на востоке - временный кабинет, который находится под контролем Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытался захватить Триполи. Его активно поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция. За последние 2 месяца ЛНА понесла ряд тяжелых поражений.