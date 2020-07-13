ПОЛИТИКА
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В Кабардино-Балкарии ребенка с ДЦП выгнали из детского сада
Ребенок-инвалид из Кабардино-Балкарии стал жертвой буллинга в дошкольном учреждении со стороны родителей других детей. Они добились того, чтобы мальчику было отказано в возможности посещать детсад. Мама 11-летнего Айдамира записала видеообращение в соцсетях: она призывает не подвергать психологическому давлению детей-инвалидов.
В Кабардино-Балкарии ребенка с ДЦП выгнали из детского сада / Others
13 июля 2020 г.
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