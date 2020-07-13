Открытие Айя-Софии в качестве мечети является «внутренним делом Турции», заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, выступая перед журналистами с комментариями относительно изменения статуса культурно-исторического памятника. По словам Вершинина, в это не должны вмешиваться ни Россия, ни другие государства.

«Мы исходим из того, что это внутреннее дело Турции, отсюда следует, что ни мы, ни кто-либо другой не должен вмешиваться в этот вопрос», - сказал замглавы ведомства, отметив, что вопрос Айя-Софии вызвал резонанс во всем мире.

Ранее Кремль также озвучил свою позицию касательно изменения статуса Айя-Софии, подчеркнув, что это внутреннее дело Турции. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что турецкие власти учтут значимость места.

«Мы не можем комментировать, это внутреннее дело Турецкой Республики. Вы знаете, что на этот счет было уже и заявление патриарха, который высказал мнение Русской православной церкви... Я лишь могу сказать, что, безусловно, мы надеемся на то, что статус Софии как объекта всемирного наследия будет приниматься во внимание», - сказал Песков.

Он добавил, что Айя-София – это шедевр мирового искусства и излюбленная достопримечательность туристов из всех стран, которые посещают Турцию, в том числе приезжающих из России.

Высший государственный совет Турции решением от 10 июля отменил постановление Совета министров от 24 ноября 1934 года, согласно которому Айя-София из мечети была преобразована в музей. Госсовет пришел к выводу, что Айя-София может быть использована лишь в качестве мечети, что указано в документации Фонда имени султана Мехмета Хана, и использование этого объекта в любых иных целях с юридической точки зрения неправомочно. После этого указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана Айя-София была передана в ведение Управления по делам религии Турции.

При этом Айя-София останется открытой для бесплатного посещения. Все христианские мозаики будут сохранены.

Сегодня в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным, отметившим, что «решение изменить статус храма Святой Софии вызвало значительный общественный резонанс в России», турецкий лидер вновь заверил, что «доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан, и будет обеспечена сохранность христианских святынь».

Собор Святой Софии стал мечетью в 1453 году после завоевания Константинополя султаном Мехметом Фатихом.

В июле 2016 года в Айя-Софии впервые после 85-летнего перерыва прозвучал призыв к молитве (азан).

29 мая 2020 года в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 567-й годовщине завоевания Стамбула, в стенах Айя-Софии была прочитана сура Корана «Аль-Фатх» (Победа).