Российская экономика находится в состоянии застоя, так как определенные структурные реформы не предпринимаются, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе лекции для выпускников Российской экономической школы (РЭШ).

По его словам, «если сбудется официальный прогноз этого года, и спад экономики составит около 5% ВВП, то за эти последние десять лет, включая последний год, средний рост экономики [России] будет всего 1% процент ВВП. Это исторически мало, чтобы за десятилетие мы так мало росли», - заявил Кудрин.

Чиновник отметил, что, поскольку России придется в ближайшие годы быстро уходить от нефтяной зависимости, ей при этом необходимо на 1% ВВП увеличить госрасходы на науку, образование и инновации, а также на здравоохранение.

Кроме того, Кудрин указал на необходимость реформы государственного управления, поскольку его качество «очень низкое». По мнению главы Счетной палаты, нужно сосредоточить усилия, помимо всего прочего, в сфере подготовки кадров.

Среди других мер Кудрин назвал снижение регуляторной нагрузки на бизнес как минимум вдвое и создание крупных экономических агломераций на уровне регионов. «Несмотря на то, что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. К сожалению, мы стоим. Мы в застое», - подчеркнул он.

Еще одним направлением реформ Кудрин назвал региональную политику. По его мнению, необходимо расширять самостоятельность регионов и давать им больше полномочий.