Разлив авиационного топлива после аварии в Таймырском районе Красноярского края локализован, спасатели приступили к ликвидации последствий, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Морской спасательной службы.

«В данный момент разлив... полностью локализован. Необходимости в наращивании группы спасателей пока нет», - говорится в сообщении.

Разлившееся при аварии на трубопроводе авиатопливо попало в два водоема - безымянные озеро и ручей в Таймырском районе. На месте происшествия было установлено восемь боновых заграждений, к месту ликвидации аварийного разлива доставлено более тысячи килограммов сорбента, начата обработка в месте впадения ручья в малое озеро.

Проектный директор Greenpeace Владимир Чупров в интервью агентству «Интерфакс»

сообщил,

что авария стала «очередным сигналом о необходимости обновления на опасных промышленных объектах». По его словам, катастрофа продемонстрировала, что предприятия, работающие с нефтепродуктами и горючими веществами, «выработали свой ресурс». Чупров также отметил, что в настоящее время нужны инвестиции для замены устаревшего оборудования на таких предприятиях.

12 июля днем при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад АО «Норильсктрансгаз» (дочка «Норникеля»), расположенный в районе поселка Тухард, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн. В администрации района уточнили, что топливо также попало в безымянное озеро площадью 600 кв. м.

Местная прокуратура начала проверку, а региональное отделение Следственное комитета возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Местные власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации.

Ранее 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырской энергетической компании» (входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара хранения дизеля. Разлилось более 20 тысяч тонн топлива, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По делу арестован ряд руководителей и сотрудников ТЭЦ, в отношении мэра Норильска Рината Ахметчина открыли дело о халатности.

Эксперты называют случившееся крупнейшей в Арктике экологической катастрофой и подчеркивают, что последствия данной аварии будут наблюдаться не один год. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде, нанесенный разливом топлива, в рекордную сумму - почти 148 миллиардов рублей (примерно 2,08 миллиардов долларов).