В связи с эпидемиологической ситуацией в Казахстане режим карантина будет продлен еще на две недели, цитирует МИА «Казинформ» президента страны Касым-Жомарта Токаева.

«Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты», - отметил глава государства на своей странице в Twitter.

Ранее Государственная комиссия Казахстана приняла решение о введении в стране карантина на 14 дней начиная с 5 июля.

Введен запрет на массовые мероприятия, включая семейные и памятные. Прогулки по улицам, паркам и скверам разрешены в составе не более трех человек, при этом люди старше 65 лет должны оставаться дома. На индивидуальные тренировки на открытом воздухе запрет не распространяется. Закрыты салоны красоты, парикмахерские, спортзалы и фитнес-центры, бассейны и аквапарки, крытые рынки, пляжи, музеи и выставки, развлекательные центры, детские сады, кинотеатры, детские оздоровительные лагеря, религиозные объекты и т. д.

Пассажирское автобусное автосообщение между регионами приостановлено, общественный транспорт доступен только в определенные часы. В обычном режиме работают аптеки, продовольственные магазины и открытые рынки.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также объявил 13 июля днем национального траура по гражданам страны, умершим коронавируса.

С начала пандемии в Казахстане зарегистрировано почти 60 тысяч случаев заражения COVID-19. Выздоровели, согласно официальной статистике, 34 190 пациентов. По сведениям властей, 375 человек скончались.