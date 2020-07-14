Экстремистская организация РПК (ОНС) платит за теракты в зонах проведения операций ВС Турции на севере Сирии. Об этом рассказал на допросе один из боевиков, схваченный в районе Талль-Абьяд к востоку от реки Евфрат и доставленный в турецкую провинцию Шанлыурфа.

18-летний террорист сообщил, что начиная с 2017 года занимался контрабандой исторических реликвий, а также за определенную плату нелегально переводил сирийцев, в том числе членов РПК (ОНС), в Турцию.

По его словам, он помог не менее трем боевикам сирийского крыла террористической организации РПК с рюкзаками, полными оружия, переправиться на турецкую сторону границы.

«С началом операции «Источник мира», отряды РПК (ОНС) бежали в провинцию Ракка. Я остался в Талль-Абьяде и однажды скрытно встретился с лидерами организации с целью получения денег за контрабанду, осуществленную еще до начала турецкой операции», - рассказал сириец.

Он добавил, что ему также передали заминированный мотоцикл, пообещав за взрыв в районе Айн Арус 300 долларов: «Я согласился и тогда мне передали пульт от взрывного устройства. 26 октября 2019 года я приехал в Айн Арус и припарковал мотоцикл у одной из лавок, после чего отошел на 200 метров и позвонил террористам. Мне сказали, чтобы я взорвал бомбу, когда вокруг будет людно, и нажал на кнопку. После взрыва я вернулся домой. Было много раненных, о погибших не знаю».

Молодой человек отметил, что по схожей схеме был осуществлен теракт в и городе Талль-Абъяд, где погибли 13 человек, 25 получили ранения.

Благодаря его показаниям в Сирии были задержаны еще 8 пособников боевиков РПК (ОНС).

РПК признана террористической организацией в Турции и ряде других стран. Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся в регионе ситуации, экстремисты продолжают вооруженные нападения. В последние годы боевики стремятся переложить ответственность за преступления в регионе на свои ответвления, в частности в Сирии.