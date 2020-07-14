Армянские вооруженные силы, используя 120-миллиметровые минометы и гаубицу Д-30, обстреляли села Агдам и Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны страны.

В ведомстве отметили, что жители сел не пострадали, однако некоторым домам нанесен ущерб.

В МИД Азербайджана заявили, что, подвергнув атаке населенные пункты, армянская сторона вновь продемонстрировала свою «агрессивную и террористическую сущность».

12 июля подразделения Вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

Согласно информации азербайджанских СМИ, в результате боев погибли военнослужащие азербайджанской армии - майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналов, прапорщик Яшар Бабаев, рядовой Эльчин Мустафазаде.

По данным властей Армении, в результате обстрела азербайджанской армии на северо-восточной части границы погибли 2 человека - майор вооруженных сил Армении Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян.

Ранее в соцсетях появилась информация о гибели в Товузе генерал-майора ВС Азербайджана Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзеева. Эту информацию также подтвердил журналистам замминистра обороны Керим Велиев.

«В течение двух суток по позициям противника были нанесены мощные удары. Потери армянской стороны убитыми и ранеными – около 100 человек. Уничтожено большое количество боевой техники, важные транспортные узлы», - сообщил он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность конфликтом на границе между Азербайджаном и Арменией и призвал положить конец столкновениям, снизить напряженность и избегать провокационных заявлений.

Кроме того, Гутерриш повторил свое предложение поддержать мирное и согласованное урегулирование многолетней нагорно-карабахской проблемы.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в 1988 году. На сегодняшний день Арменией оккупированы Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана.