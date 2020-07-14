В ночь с 15 на 16 июля 2016 года сразу в нескольких городах Турции, прежде всего в Анкаре и Стамбуле, произошла попытка вооруженного захвата власти сторонниками террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ), приведшая к многочисленным жертвам и разрушениям. Она имела поддержку на Западе, в том числе в ЦРУ.

Благодаря действиям руководства страны планы террористов были разрушены. По призыву президента Реджепа Тайипа Эрдогана на борьбу с путчистами миллионы граждан Турции вышли на улицы. В столкновениях с мятежниками погиб 251 человек. Центром кровавых событий ночи попытки переворота стала авиабаза «Акынджи» вблизи Анкары. Именно отсюда главари террористов отдавали приказы своим пособникам в различных регионах Турции. В ходе захвата объекта были задержаны многие известные военные чиновники, в том числе помощник президента Фахри Касырга и глава Генштаба Хулуси Акар.

Из расположения военных частей была выведена бронетехника, а пилоты по приказу главарей FETÖ начали бомбить и обстреливать здания парламента, президентского комплекса, управления полиции и комплекса спутниковой связи TÜRKSAT.

В заговоре были задействованы более 8 тысяч военнослужащих-сторонников FETÖ, проникнувших в ряды ВС Турции. В их распоряжении имелось 35 самолетов, 3 корабля, 37 вертолетов, 74 танка, 246 БТР и около 4 тысяч единиц огнестрельного оружия.

В Стамбуле путчисты пытались перекрыть для передвижения подвесные мосты через Босфор. Кроме того, группы вооруженных сектантов двинулись в международный аэропорт имени Ататюрка, заняли площадь Таксим и здание администрации губернатора Стамбула.

В провинцию Мармарис, где в день попытки переворота отдыхал президент Эрдоган, была направлена отдельная группа с целью покушения на лидера страны. 36 ее членов были впоследствии задержаны.

16 июля в 00:34 по местному времени прокуратура стамбульского района Бакыркей объявила о первом возбужденном уголовном деле в отношении путчистов.

В 03:20 в аэропорту имени Ататюрка приземлился самолет с главой турецкого государства. Президент Эрдоган объявил, что нет ничего превыше воли народа и предупредил, что все, кто причастен к попытке насильственного захвата власти, понесут суровое наказание.

В 12:57 премьер-министр Бинали Йылдырым объявил о полном пресечении попытки свержения законной власти в стране.

Большая часть сторонников Гюлена из числа военнослужащих были задержаны и переданы правосудию. Сам глава террористической секты Фетхуллах Гюлен, манипулирующий религиозными идеями в политических и коммерческих целях, в данное время находится в США. Анкара 4 года требует от Вашингтона его выдачи.