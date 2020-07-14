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Более 80 миллионеров предложили поднять им налоги из-за коронавируса
83 богатейших человека в мире обратились к правительствам своих стран с призывом повысить для них налоговую ставку ради восстановления экономики в условиях борьбы с коронавирусом
Более 80 миллионеров предложили поднять им налоги из-за коронавируса
Фото: Getty Images / Others
14 июля 2020 г.

Группа из 83 миллионеров написала письмо к правительствам своих государств с просьбой повысить налоги с состоятельных людей для увеличения их вклада в борьбу с коронавирусом.

Среди них – актер Стивен Сигал, внучка основателя компании Disney Абигейл Дисней, основатель сети производителей мороженого и сладостей Ben & Jerry’s Джерри Гринфилд, сценарист, режиссер и продюсер Ричард Кертис и многие другие.

В совместном письме-обращении миллионеры просят повысить налоговую ставку для состоятельных людей.

«Мы не лечим пациентов в палатах интенсивной терапии. Мы не перевозим больных в машинах скорой помощи. Мы не раскладываем по полкам товары в супермаркетах, не доставляем гражданам продукты на дом. Но у нас есть деньги, и их много. В этих деньгах нуждаются люди сейчас, и эта необходимость останется и в последующие годы», - говорится в обращении.

В письме также отмечается, что пандемия может продолжаться еще десятки лет, и около полумиллиарда человек во всем мире рискуют оказаться за чертой бедности. Авторы документа в этой связи предлагают правительствам взять на себя ответственность за сбор налогов и распределение доходов от них.

«В отличие от миллионов людей по всему миру, нам нет нужды заботиться о возможной утрате работы, дома или способности обеспечивать наши семьи. Мы не стоим на передовой этого бедствия, и наши шансы стать его жертвами значительно меньше. Поэтому, пожалуйста, обложите нас налогами. Это единственный правильный выбор. Человечество важнее денег», - пишут авторы.

По официальным данным Worldometers на 14 июля, всего в мире зарегистрировано 13 299 059 случаев заражения COVID-19, из них 577 060 – с летальным исходом. Выздоровели от коронавируса 7 763 976 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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