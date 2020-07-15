11 азербайджанских военных и 1 мирный житель, а также 4 военнослужащих с армянской стороны погибли за последние двое суток в приграничных столкновениях. Бывшие советские республики обвиняют друг друга в провокации конфликта.

Таким образом, общее число жертв с обеих сторон уже составило 16 человек.

На фоне накаляющейся ситуации у здания парламента (Милли Меджлис) Азербайджана в ночь на 15 июля прошла акция, участники которой потребовали объявления всеобщей мобилизации с целью освобождения оккупированных Арменией территорий и пресечения обстрелов приграничных районов страны.

Тысячи жителей Баку и ближайших городов с флагами Азербайджана в руках скандировали лозунги: «Карабах был и останется азербайджанским», «Павшие бессмертны, Родина едина», «Главнокомандующий, дай нам оружие».

Как передают местные СМИ, участники демонстрации пытались прорваться в здание парламента. Полиция применила против них водометы.

Некоторые источники утверждают, что попытка прорыва была удачной и протестующим удалось проникнуть в здание. В сети опубликовано видео, где участники митинга видны внутри здания.

Напряженность между двумя соседними странами сохраняется с 12 июля, когда подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций в Товузском районе азербайджано-армянской государственной границы.

Согласно данным Минобороны Азербайджана, армянская сторона при поддержке артиллерии попыталась продвинуться в этой части госграницы, но, встретив жесткое сопротивление, отступила.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в 1988 году. На сегодняшний день, согласно ООН, Арменией оккупированы Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана.

Международная реакция

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию осудили обстрел Арменией позиций Азербайджана и призвали не допустить дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

«Мы осуждаем нарушение режима прекращения огня и призываем стороны принять все меры для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта, использовать для этого все доступные каналы связи», - говорится в заявлении посредников МГ ОБСЕ.

С призывом к Баку и Еревану прекратить противостояние и принять меры для прекращения эскалации конфликта обратился во вторник и военный блок НАТО.

Москва также глубоко обеспокоена перестрелками на границе двух бывших советских республик и призывает стороны к сдержанности. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы глубоко обеспокоены в связи с перестрелками на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем обе стороны к сдержанности и к соблюдению своих обязательств в рамках режима прекращения огня», - заявил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя боестолкновения на границе между Баку и Ереваном, заявил, что Анкара без колебаний выступит против любых поползновений на права и территории «дружественного и братского» государства. «Турция решительно осуждает атаки со стороны Армении», - заявил он.

Эрдоган выразил обеспокоенность тем, что напряженность, продолжающая со времени оккупации Нагорного Карабаха, переросла в столкновения в результате безрассудных и систематических атак с армянской стороны.

По мнению президента Турции, провокация, совершенная на границе между двумя государствами с применением тяжелого вооружения, указывает на то, что происходящее является преднамеренной атакой на Азербайджан. Подобная агрессивность со стороны Армении, которая не в состоянии решить многочисленные внутренние проблемы, прежде всего, является неуважением к собственному населению, отметил Эрдоган.